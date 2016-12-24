В Саранске 25 августа пройдет развлекательно-познавательный практикум «Скоро в школу»

25 августа с 17-30 до 19-30 на площадке возле Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина состоится традиционный развлекательно-познавательный практикум для детей и их родителей «Скоро в школу». В рамках мероприятия на территории перед библиотекой развернутся три тематические площадки.

На первой площадке родители смогут встретиться с педагогами и психологами и задать им интересующие вопросы о том, как подготовить ребенка к школе и сделать процесс обучения максимально простым и интересным. Участников практикума ожидают беседы и тренинги от детского и семейного психолога Ольги Поляковой, педагога-психолога Екатерины Зеленовой, руководителя Центра дополнительного образования Clever Fox Club Раили Бикмаевой.

На второй площадке расположатся представители центров дополнительного образования Саранска, которые расскажут родителям о возможностях дополнительного обучения детей, а для самих ребят проведут мастер-классы, квесты, бесплатные тестирования, обучающие игры.

Третья площадка – развлекательная – придется по душе юным участникам нашего практикума. Детей ожидает территория настольных игр, зона подвижных игр, а также возможность принять участие в мордовских национальных играх и состязаниях.