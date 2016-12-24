В Мордовии рассматривается вопрос о приостановлении сезона охоты из-за пожарной опасности

Вечером 22 августа Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров провел совещание с членами кабинета министров и главами муниципальных районов, посвященное пожароопасной ситуации в регионе.

Премьер-министр отметил, что в соседних регионах – Нижегородской и Рязанской областях, Республике Марий Эл сложилась непростая ситуация с пожарами. Из-за лесных пожаров в Рязанской области объявлена эвакуация населения.

«Нам совместно необходимо провести большую слаженную работу, чтобы не допустить повторения прошлогодней ситуации с пожарами», – подчеркнул глава кабинета министров.

Вице-премьер – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Игорь Чадов отметил, что только с начала августа в регионе зафиксировано 47 случаев возгорания травы и 32 – мусора. Наиболее часто пожары регистрируются в Ковылкинском, Лямбирском, Рузаевском районах и Саранске.

Начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин рассказал, что сотрудники ведомства в ежедневном режиме контролируют ситуацию с возгораниями в муниципалитетах, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Руководитель Главного управления заявил о необходимости уборки сухой растительности и противопожарной опашки населенных пунктов.

Владимир Сидоров поручил мобилизовать все ресурсы, подготовить резерв техники и оборудования для тушения пожаров, организовать круглосуточное дежурство в населенных пунктах, наладить быстрое информирование о возгораниях, не замалчивая такие факты в надежде справиться своими силами.

Во время уборочной кампании на полях должна дежурить пожарная техника. Немаловажное значение имеет работа с населением: после уборки урожая на приусадебных участках многие сжигают ботву, что при установившейся сухой погоде чревато возникновением пожаров.

По прогнозам синоптиков, сухая жаркая погода в нашем регионе сохранится до начала сентября, поэтому важно соблюдать все ограничения, действующие в рамках объявленного в регионе особого противопожарного режима. Рассматривается вопрос о приостановлении сезона охоты из-за пожарной опасности.

Главы районов дважды в сутки будут информировать Правительство о ситуации с возгораниями в муниципалитетах. Владимир Сидоров дал поручение членам Правительства выехать в районы, чтобы проконтролировать, как организована работа на местах.