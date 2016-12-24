В мордовском лагере «Летние зори» собрались юные любители интеллектуальных игр со всей России

В селе Макаровка близ Саранска начал свою работу лагерь интеллектуального развития для школьников «Летние зори». Смена продлится до 23 августа, участие в ней примут любители интеллектуальных игр со всей России – из Москвы, Казани, Самары, Саратова, Коломны, Мордовии.

Лагерь проводится уже больше 20 лет. Каждая смена имеет свою тематику, в этом году это – «Мир магии Гарри Поттера». Основная задача лагеря – проводить тренировки и играть с опытными тренерами-игроками в интеллектуальные игры. Традиционные соревнования в лагере – «Что? Где? Когда?», «Брейн ринг», «Своя игра», «Эрудит-квартет». Помимо этого, школьники принимают участие в отрядных, командных спортивных, развлекательно-интеллектуальных мероприятиях и квестах.

Лагерь организуется Клубом интеллектуального творчества Саранска, который уже многие годы проводит интеллектуальные мероприятия для школьников, студентов и взрослых. Вожатыми традиционно становятся студенты различных факультетов Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва. В учебное время они помогают в организации различных игр клуба, а летом – в организации и проведении лагеря.

«Летние зори» – это место, которое объединяет людей. Многие проносят дружбу, которую нашли в лагере на долгие годы. Мне самому не довелось поучаствовать в «Зорях» ребенком, но я уверен, что это было бы одним из лучших воспоминаний моего детства и я бы еще больше полюбил интеллектуальные игры. Подготовка к лагерю требует достаточно много времени и сил, поэтому я очень благодарен команде, с которой мы этот лагерь готовим. Мы стараемся сделать каждую смену уникальной, в то же время, сохраняя традиции. Поэтому дети приезжают к нам из года в год, зная, что здесь будет интересно, но порой даже не представляя, что ждет их в очередной раз», – отметил один из организаторов проекта, аналитик отдела молодежных инициатив управления по внеучебной работе МГУ им. Н. П. Огарёва Ариф Багапов.