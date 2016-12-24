В Саранске 22 и 23 августа изменятся маршруты движения общественного транспорта

Наш город

Как сообщает Администрация города, 22 и 23 августа  в связи с ремонтом тепловых сетей будет ограничено движение транспорта по ул. Московская.

Автобусные маршруты № 3, 8, 19, 20, 22, 24, 28, 35, 45 вместо улиц Московская будут осуществлять движение по ул. Серова с выходом на улицу А. Невского.

Работа троллейбусного маршрута №15 будет временно приостановлена! Вместо него будет усилена работа автобусного маршрута №20, который будет следовать по Юго-Западу по троллейбусному маршруту №15 с заездом к санаторию «Саранский».

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