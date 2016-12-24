Семь огарёвцев получили стипендию Президента России

Минобрнауки России подвело итоги конкурса на получение стипендий Президента Российской Федерации на 2022-2023 учебный год. По его результатам семь огарёвцев стали стипендиатами. Максимальная стипендия с доплатой составит не менее 15 000 рублей.

От МГУ им. Н.П. Огарёва было подано 11 студенческих и 6 аспирантских заявок на участие в конкурсе, в результате стипендиатами стали шесть студентов и одна аспирантка:

Денис Никитин – студент третьего курса историко-социологического института

Виктория Сапожникова – студентка третьего курса историко-социологического института

Анастасия Брыжинская – студентка четвертого курса медицинского института

Анна Тимонина – студентка четвертого курса института физики и химии

Татьяна Фомичева – студентка пятого курса медицинского института

Владимир Бочкарев – студент первого курса магистратуры аграрного института

Наталья Ларина – аспирант третьего года обучения института физики и химии

Претендентами на назначение стипендии Президента Российской Федерации могли быть студенты и аспиранты, которые обладают выдающимися успехами в обучении и научных исследованиях, подтвержденные дипломами или другими документами. Также ими могли быть победители всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей или авторы открытий, двух и более изобретений, научных статей, опубликованных в центральных изданиях России и за рубежом.

«Стипендия Президента России – один из способов поощрения талантливой и амбициозной молодежи. Оказывая поддержку студентам и аспирантам, Минобрнауки России таким образом дает возможность для их самореализации и раскрытия творческого потенциала. В сложившейся в России ситуации особо важны радикально новые и прорывные идеи, которые могут приносить молодые люди. Стипендия Президента РФ направлена на привлечение молодежи в научную сферу и позволяет студентам и аспирантам оценить свои знания и возможности, увидеть свою значимость в научном сообществе», – прокомментировал ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко.