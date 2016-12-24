В Мордовии в 2023 году пройдут международные «Открытые киберспортивные игры»

В Доме Республики 17 августа состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. Обсуждались вопросы развития и популяризации компьютерного спорта в республике. В том числе была достигнута договоренность о проведении в Мордовии в 2023 году международного турнира «Открытые киберспортивные игры».



Руководитель региона отметил, что по итогам встречи в Москве, состоявшейся в июне этого года, намечен четкий план действий и сотрудничества Мордовии и ФКС России. Дмитрий Смит рассказал, что в Саранске он осмотрел ряд спортивных площадок. «Мы были приятно удивлены: в Мордовии шикарная спортивная инфраструктура, а площадка идеально подходит для проведения соревнований различного уровня по нашему виду спорта. «Саранск Арена» подходит нам по всем критериям. Мы очень довольны результатами переговоров».



Речь также шла о создании в регионе клубов по киберспорту, внедрении образовательных программ на базе МГУ им. Н.П. Огарева, взаимодействии с Минпромом республики.



В ходе встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Федерацией компьютерного спорта России. Свои подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и президент ФКС России Дмитрий Смит.



Соглашением предусмотрено проведение в республике спортивных мероприятий и подготовка спортивного резерва по компьютерному спорту, повышение уровня профессиональной подготовки спортсменов, развитие молодежных киберспортивных сообществ, а также формирование культуры здорового образа жизни среди киберспортсменов.