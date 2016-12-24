20 августа в Саранске состоится благотворительная акция «Всем на свете нужен дом»

Есть очень простая истина - каждому живому существу необходим «свой уголок», который позволяет ему чувствовать себя уверенно и защищенно. В сегодняшних реалиях беззащитными оказались животные, которые волей судьбы остались совершенно одни на улицах городов. Бездомыши - так ласково называют животных волонтеры, которые не жалея собственных сил и средств, каждый день, на улицах города, спасают от неминуемой гибели десятки жизней братьев наших меньших.

Все усилия людей направлены на то, чтобы это определение осталось для животных в прошлом, с хозяином, ценящим маленькую четвероногую жизнь. Однако, счастливому обретению человеком мохнатого друга, предшествует кропотливая работа по восстановлению здоровья животного в кабинете ветеринара, адаптации его психики к домашним условиям содержания. Все эти манипуляции требуют постоянных финансовых вложений. Источником их поступлений чаще всего являются собственные средства волонтеров.

20 августа все желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Всем на свете нужен дом», которая, по сложившейся традиции, проходит ежегодно, в третью субботу августа на территории музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье». Именно здесь можно будет выбрать себе четвероногого питомца, а также поучаствовать в интересной развлекательной программе, разработанной организаторами акции, с призами и подарками.