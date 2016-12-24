Рекультивация мусорного полигона в Ковылкинском районе пройдет в два этапа

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Глава Мордовии Артём Здунов 10 августа в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район убедился, что рекультивация мусорного полигона идёт в соответствии с графиком. Средства на эти цели были выделены в рамках нацпроекта «Экология».

Долгое время полигон был проблемной точкой на территории района - мусор здесь постоянно горел, жители направляли обоснованные жалобы во все инстанции. В прошлом году удалось привлечь федеральное финансирование и начать работу по рекультивации.

Работа включает в себя два этапа — технологический и биологический. После проведения рекультивационных работ свалка ТБО будет представлять собой насыпной холм. Специальные наблюдательные скважины позволят проводить постоянный контроль, отслеживать ряд показателей. Сточные воды из свалочной массы будут подаваться по трубам в специальный резервуар для очистки.

«Самое главное при таких работах - не допустить проникновения вредных веществ в подземные воды, современные технологии рекультивации полигона позволяют решить эту задачу», - сказал Артём Здунов.

Осенью технологический этап будет завершен, а в 2023 году реализация проекта выйдет на финишную прямую - начнется биологический этап рекультивации. На геотекстиль завезут грунт, посадят траву. И мусорная проблема для жителей района останется в прошлом.

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