Рекультивация мусорного полигона в Ковылкинском районе пройдет в два этапа

Глава Мордовии Артём Здунов 10 августа в ходе рабочей поездки в Ковылкинский район убедился, что рекультивация мусорного полигона идёт в соответствии с графиком. Средства на эти цели были выделены в рамках нацпроекта «Экология».



Долгое время полигон был проблемной точкой на территории района - мусор здесь постоянно горел, жители направляли обоснованные жалобы во все инстанции. В прошлом году удалось привлечь федеральное финансирование и начать работу по рекультивации.



Работа включает в себя два этапа — технологический и биологический. После проведения рекультивационных работ свалка ТБО будет представлять собой насыпной холм. Специальные наблюдательные скважины позволят проводить постоянный контроль, отслеживать ряд показателей. Сточные воды из свалочной массы будут подаваться по трубам в специальный резервуар для очистки.



«Самое главное при таких работах - не допустить проникновения вредных веществ в подземные воды, современные технологии рекультивации полигона позволяют решить эту задачу», - сказал Артём Здунов.



Осенью технологический этап будет завершен, а в 2023 году реализация проекта выйдет на финишную прямую - начнется биологический этап рекультивации. На геотекстиль завезут грунт, посадят траву. И мусорная проблема для жителей района останется в прошлом.