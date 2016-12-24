Президент России наградил Почетными грамотами и объявил Благодарность шестерым жителям Мордовии

В Мордовии наградили производителей лучших товаров
В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
Накануне Дня России Президент РФ Владимир Путин издал распоряжение, в котором почетными грамотами и благодарностями поощрены шесть жителей Мордовии.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены:
Врач Республиканской клинической больницы № 4 Сергей Гадеев
Заведующая отделением Республиканской клинической больницы имени С.В.Каткова Елена Ларина
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена:
Заместитель главы, начальник организационного отдела администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Людмила Босамыкина
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
Медицинской сестре Комсомольской центральной районной больницы Анжеле Калядиной
Медицинской сестре Ковылкинской центральной районной больницы Людмиле Шукшевой
Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» Владиславу Бирюкову
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
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