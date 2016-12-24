Президент России наградил Почетными грамотами и объявил Благодарность шестерым жителям Мордовии

Накануне Дня России Президент РФ Владимир Путин издал распоряжение, в котором почетными грамотами и благодарностями поощрены шесть жителей Мордовии.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены:

Врач Республиканской клинической больницы № 4 Сергей Гадеев

Заведующая отделением Республиканской клинической больницы имени С.В.Каткова Елена Ларина

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена:

Заместитель главы, начальник организационного отдела администрации Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия Людмила Босамыкина

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Медицинской сестре Комсомольской центральной районной больницы Анжеле Калядиной

Медицинской сестре Ковылкинской центральной районной больницы Людмиле Шукшевой

Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» Владиславу Бирюкову