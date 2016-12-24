ЦУР Республики Мордовия помог нанести разметку на одном из пешеходных переходов Саранска

Дезинфекция и масочный режим
В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
Жители республики часто оставляют в соцсетях обращения к органам власти. Все жалобы и вопросы фиксируются специалистами Центра управления регионом, а затем передаются в ответственные ведомства для принятия необходимых мер.
Недавно жители Саранска в одном популярном паблике «ВКонтакте» попросили нанести разметку на пешеходном переходе через дорогу на ул. Гожувской.
Обращение оперативно передали в администрацию г.о. Саранск. Уже спустя три дня представители администрации ответили, что необходимая пешеходная разметка нанесена, а также предоставили фото с результатами проделанной работы.
Если вы столкнулись с подобной или другой проблемой, обязательно сообщите о ней в соцсетях или через «Госуслуги». ЦУР Республики Мордовия поможет принять меры и расскажет, что сделано.
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В Мордовии сохраняются ограничительные меры при контроле за распространением коронавирусной инфекции
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