Президент России объявил четверым жителям Мордовии благодарность

Авто для семерых детей
Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
Валерию Хаванскому – заведующему отделением Мордовской республиканской центральной клинической больницы;
Светлане Юрмановой– медицинской сестре Ардатовской районной больницы;
Александру Белокосову – заведующему отделом по вопросам помилования Администрации Главы РМ и Правительства РМ;
Любови Самылиной – главе Новоникольского сельского поселения Ельниковского района РМ.
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Глава Мордовии подарил многодетной семьей Бябиных из Ромоданова автомобиль
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