Президент России объявил четверым жителям Мордовии благодарность

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Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

Валерию Хаванскому – заведующему отделением Мордовской республиканской центральной клинической больницы;

Светлане Юрмановой– медицинской сестре Ардатовской районной больницы;

Александру Белокосову – заведующему отделом по вопросам помилования Администрации Главы РМ и Правительства РМ;

Любови Самылиной – главе Новоникольского сельского поселения Ельниковского района РМ.

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