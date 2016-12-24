Оперштаб Росреестра Мордовии выявил 115 участков для строительства жилья

В Республике Мордовия действует оперативный штаб по анализу эффективности использования земельных участков для вовлечения их в оборот для жилищного строительства. В состав штаба входят руководство регионального Управления Росреестра, филиала Кадастровой палаты по РМ, представители органов исполнительной власти республики.

Оперштаб выявил 115 участков и территорий общей площадью 3400 гектаров, которые имеют потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства. Более 30 из них уже размещены на публичной кадастровой карте. Найти участок для строительства гражданам и компаниям поможет онлайн-ресурс «Земля для стройки».

«Сервис «Земля для стройки» обеспечивает открытый доступ граждан и юридических лиц к информации о потенциально интересных земельных участках и территориях для индивидуального жилищного строительства и возведения многоквартирных домов», – отметила руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.