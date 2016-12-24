Росреестр Мордовии провел экологическую акцию «Птичий дом»

Социум

Сотрудники Росреестра Мордовии приняли участие в экологической акции «Птичий дом» и установили скворечники в лесопарковой зоне Саранска.

Домики для птиц соорудил специалист отдела землеустройства и мониторинга земель Пётр Червинский. Он отметил, что на территории Мордовии более 30 видов птиц занесены в Красную книгу и обратил внимание на важность бережного отношения к пернатым.

Акция «Птичий дом» проводится во всех регионах страны. Присоединиться к доброму делу и позаботиться о птицах могут все желающие. Фото скворечника нужно разместить в соцсетях с официальным хэштегом #Птичийдом.

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