Глава Мордовии Артём Здунов встретился с предпринимателями республики

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Глава Мордовии Артём Здунов 18 мая принял участие в общем собрании членов регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия». Ключевыми вопросами повестки дня стали итоги деятельности республиканского Союза промышленников и предпринимателей за 2020-2021 годы, а также меры поддержки бизнеса в условиях новой реальности. Речь шла об инструментах поддержки промышленных предприятий, сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого и среднего бизнеса.
Артём Здунов отметил, что 15 лет работы регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей Республики Мордовия - это целая эпоха, за которую произошло очень много коренных изменений во взаимоотношениях бизнеса и государства. В настоящее время роль этих отношений особенно важна.
«Мы многое сможем сделать вместе, если у нас будет обратная связь, - подчеркнул Глава республики. - Сможем правильно подсказать что-то на федеральном уровне, будем сами вовремя принимать необходимые нормативные акты. Я всегда открыт для бизнеса и готов в неформальном режиме обсуждать все предложения».
Руководитель республики поблагодарил представителей предпринимательства за поддержку многих социальных проектов. «Спасибо, что думаете не только о развитии своего бизнеса, но и о тех людях, которые у вас работают и которые вас окружают. Спасибо, что занимаетесь этим без чьей-либо подсказки», - сказал Артём Здунов.
Председатель регионального объединения Союза промышленников и предпринимателей Мордовии Виктор Бирюков отметил, что в период борьбы с коронавирусной инфекцией предпринимательское сообщество и органы власти проявили высокую сплоченность перед общей угрозой.
«Бизнес оперативно реагировал на запросы лечебных учреждений, протягивал руку помощи в горячих ситуациях. Всего было оказано поддержки на 20 млн. рублей», - сказал он.
Виктор Бирюков отметил также ряд позитивных для предпринимателей республики моментов, которые произошли за последнее время. В частности, бизнес-сообщество стало активно участвовать в работе общественных советов при министерствах, оно привлекалось к разработке стратегии развития Мордовии, и в целом инвестиционный климат в регионе улучшился.
Было подчеркнуто, что предприниматели поддерживают разрабатываемую сейчас Правительством республики программу развития детского отдыха. «Детские оздоровительные лагеря должны быть круглогодичными, и мы готовы в это вкладываться», - сказал Виктор Бирюков.
Также на общем собрании Союза промышленников и предпринимателей Мордовии обсудили вопросы взаимодействия бизнеса и региональных спортивных федераций.
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