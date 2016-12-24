Росреестр решил создать единую госплощадку о земле и недвижимости

В 2021 году Росреестр выступил с инициативой социально-экономического развития «Национальная система пространственных данных» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.

Инициатива была поддержана Правительством Российской Федерации и легла в основу государственной программы «Национальная система пространственных данных». Программа утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148.

К реализации госпрограммы Росреестр приступил в 2022 году.

«Программа предполагает достижение 4 стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического развития страны и людей», – отметила руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.

До 2024 года предполагается создать Единую цифровую платформу пространственных данных, обеспечив ее взаимодействие с 20 регионами. При этом доля услуг по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимость, предоставляемых в электронном виде на портале госуслуг, к этому сроку должна увеличиться до 95%.

К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с Единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена уже на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в Едином государственном реестре недвижимости доведен до отметки 95%.

Сведения о земле и недвижимости, включая информацию о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные будут объединены в одной электронной системе. Создание такого ресурса повысит эффективность использования земель, в том числе за счет сбора данных о доступных для застройки участках, позволит более комплексно подходить к вопросам территориального планирования и пространственного развития, ускорит и упростит получение государственных услуг в сфере регистрации прав на землю и недвижимость для бизнеса и граждан.