Афиша на «Ночь музеев» в Саранске

Культура

21 мая по всей стране пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». В Саранске гостей ждут Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, Музей мордовской народной культуры, Краеведческий музей им. И.Д. Воронина, музейно-этнографический комплекс «Мордовское подворье», Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941–1945 гг., литературный музей А.И. Полежаева. 

У жителей и гостей Саранска до самого глубоко вечера будет уникальная возможность посетить музейное пространство и познакомиться с экспозициями.

 

 

 

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