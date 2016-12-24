В освобожденном Херсоне состоялось шествие «Бессмертного полка»

Сегодня сотни жителей Херсона присоединились к акции «Бессмертный полк», пройдя по Аллее Славы и возложив цветы к Вечному огню. Горожане шли с портретами своих дедов и прадедов, которые воевали на Великой Отечественной войне и в том числе освобождали от фашистов Херсонщину.

«Я ребенок войны, – рассказал один из участников шествия. – Я считаю себя советским человеком. Я работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа».

«Я с Херсона, – поделилась местная жительница. – Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на места».

Также для участников шествия с концертом выступили местные артисты, а российские военные развернули полевую кухню.