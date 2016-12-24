В Саранске открыли памятник героям специальной военной операции

8 мая в Саранске на площади Победы состоялась торжественная церемония открытия памятника героям специальной военной операции.

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул: «Сегодня очень знаменательный день, всенародный день. Мы чтим память героев специальной военной операции. Посмотрите, как этот памятник вписался в единый мемориальный комплекс – самый главный мемориальный комплекс нашей республики. Мы видим неразрывную связь времен. Я вижу: здесь стоят молодые бойцы, уже ветераны специальной военной операции. Вспомните 60-70-е годы прошлого века, когда молодые ветераны Великой Отечественной войны так же встречали своих однополчан. Их осталось очень мало. Мы опираемся на их героизм, мы учимся у них. Благодарю всех, кто принял участие в создании этого памятника. Он появился по инициативе наших героев. Это народный памятник. Давайте приводить сюда молодежь, из уст в уста передавать память о подвигах наших бойцов, чтобы никто и никогда не смог нас оболгать».

Уроженец Мордовии Равиль Халиков, удостоенный звания «Герой Донецкой Народной Республики», отметил: «Особая благодарность – что памятник установлен на этом месте, рядом с памятником павших в Великой Отечественной войне. Сейчас, как и тогда, враг у нас один – международный нацизм, который поднял голову и посчитал, что может в очередной раз пойти на нас с войной и поставить нас на колени. Но он снова просчитался. С началом специальной военной операции весь российский народ сплотился вокруг нашего Президента и главнокомандующего – Владимира Владимировича Путина и встал на защиту нашей великой Родины. Наши бойцы с честью выполняют свой воинский долг. А наш священный долг – помнить об их подвигах и передавать эту память будущим поколениям».

Ветеран боевых действий, участник специальной военной операции Андрей Елькин сказал на открытии памятника: «Спасибо всем, кто пришел. Огромная благодарность – Главе республики и всем, кто принимал участие в установке этого памятника. Он необходим, тем более в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Чтобы память всегда была жива, чтобы молодое поколение воспитывалось в нужном направлении».

Вдова участника спецоперации Светлана Ситкина подчеркнула: «Я очень горжусь своим мужем, лейтенантом Ситкиным Василием Анатольевичем, который героически погиб, верный воинской присяге, защищая свою страну, свою страну и своих детей. Он награжден орденом Мужества посмертно. Спасибо всем, кто приложил усилия, чтобы в нашем городе появился такой памятник. Необъятная благодарность – всем воинам, кто, защищая свою страну, ушел в жизнь вечную героем. Для родственников погибших это особенно важно: мы понимаем, что подвиг нашего родного и близкого человека не прошел бесследно».

Ветеран боевых действий, врач анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова Кирилл Левкин отметил: «Десять раз я побывал в зоне проведения специальной военной операции, работал в новых регионах в госпиталях. Я не понаслышке знаю, какие героические поступки совершают наши защитники. Чуть-чуть подлатав раны, они опять рвутся в бой, говорят: «У меня там должок, надо вернуть». От лица ветеранов и их семей - огромное спасибо. Та страна сильна, которая помнит подвиг своих защитников и чтит свою историю».

Ученик школы №24 г. Саранска Максим Рябов сказал: «Я точно знаю, что буду поступать в военную академию связи имени Буденного. Я с детства мечтаю стать военным. Для молодого поколения этот памятник будет служить символом мужества, будет напоминать нам о важности защиты своей Родины».

В память о погибших была объявлена минута молчания.

К памятнику героям возложили венки и цветы, а в небо были выпущены белые голуби - символ мира, любви и надежды.