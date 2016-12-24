На подлете к Саранску средствами РЭБ несколько БПЛА были подавлены, некоторые – уничтожены

Об этом в телеграм сообщил и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев:

«Я хотел бы ответить тем, кто трубит и рассуждает, комментирует и упрекает в бездействии и неподготовленности ответственных. Вы должны понимать, что о многом мы не можем рассказать - в целях вашей же безопасности! Работа проводится колоссальная, многоэтапная, задействовано большое количество сил и средств, высококлассных специалистов.

Мы не бездействуем! Сегодня нашими средствами радио-электронной борьбы несколько БПЛА были подавлены на подлете к городу, некоторые - уничтожены.

Все беспилотные аппараты летели на наши гражданские предприятия, расположенные в промзоне. Да, есть повреждения, но главное, что нет жертв и пострадавших. Прошу каждого осознать всю серьезность ситуации, не обсуждать во вражеских, бессмысленных каналах и соцсетях атаки на наш мирный город. Не помогайте врагу! Не вставайте с ними в один ряд!»