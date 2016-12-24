Наталья Матренина: «Важно популяризировать День Победы среди молодежи через новые модные площадки»

В преддверии Дня Великой Победы Форум классных руководителей при поддержке АНО «Диалог» запустил проект «Минута памяти», который позволяет всем желающим рассказать о своих героях Великой Отечественной войны в формате короткого минутного видео.

Мнением о том, почему этот проект особенно важен для педагогов и родителей, поделилась учитель русского языка и литературы рузаевской гимназии №1 Наталья Матренина. Также она рассказала, как стала учителем, а позже – участницей Форума классных руководителей.

Выбор профессии и I Всероссийский форум классных руководителей

Профессию учителя я выбрала по зову своего сердца. В моей семье до меня учителей не было, но в гимназии, которую я закончила, мне встретились прекрасные и мудрые наставники. Именно они помогли мне расправить педагогические крылья. Конечно, я с благодарностью вспоминаю и первую школу, в которой работала – СОШ №97 в Нижнем Новгороде. В ней я проходила педагогическую практику и в ней осталась работать после окончания университета. Именно там я еще раз убедилась в том, что выбрала правильный путь.

Когда вернулась в Мордовию, конечно, была счастлива прийти на работу в родную школу. И сейчас с ребятами мы ищем истину и находим ее, вместе учимся и развиваемся. Педагогический труд действительно интересен, ценен и важен.

В 2021 году мне посчастливилось стать участницей I Всероссийского форума классных руководителей. Сначала я подавала заявку, затем проходила тестирование, и после этого еще был один этап – подготовка видеовизитки. После чего меня пригласили на форум.

Проект «Минута памяти»

Я считаю этот проект, организованный Форумом классных руководителей, уникальным, интересным и замечательным. Он особенно важен для учителей и родителей, так как это живая история, которую мы стараемся сохранить. Безусловно важно рассказать о ней своим детям и детям детей, чтобы они помнили. Поэтому ролики, которые размещаются сейчас с хештегом #минутапамяти2022, интересны и очень значимы.

Когда я готовила материал для проекта, то вспоминала всех родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Думаю, что очень важно помнить подвиг, который совершили во имя нашей жизни. Способность к такому подвигу – это самое важное качество человека. Это значит, что нужно забыть о себе и думать только о других.

Конечно, думая об этом, я перебираю в памяти рассказы дедушки и бабушки, прошедших войну. Вереницей проносятся передо мной истории из фильмов и книг, судьбы и лица героев, объединенные одним подвигом.

Герой Великой Отечественной войны – Александр Павлович Сачков

Я записала видео о своем дедушке (vk.com/wall92698507_6747). Сачков Александр Павлович родился 20 октября 1924 года в городе Инсар. Он начал свой военный путь с 1941 года после окончания Покровского пехотного училища. В 1941-1942 гг. курсанты училища восстанавливали связь. Дедушка рассказывал, что проводов всегда не хватало, и курсанты соединяли разорванные куски кабеля, чтобы восстановить связь со штабом.

А в 1943 году Александр Сачков в составе пулеметной роты был отправлен на передовую. Дед вспоминал, что шли они в наступление по направлению Курской дуги. И почти дойдя до нее дедушкина рота приняла на себя страшный бой. Фашисты окружили наших солдат, обстреливая с занятых позиций и не давая продвинуться к советской армии. В итоге окружение было прорвано. Только цена оказалась слишком высока – в живых остались всего несколько солдат. Александр получил ранения, которые едва не лишили его жизни. Товарищи вытащили его с поля боя и отправили в госпиталь.

Мой дед вспоминал дорогу до госпиталя долгой. Его везли в составе безнадежных больных в Нижний Тагил. В результате ранения он получил осложнение – туберкулез легких. Никто не ожидал, что Александр выживет. В сосновом бору в районе Нижнего Тагила деда выходил доктор, как он его называл, «по легочным заболеваниям». Врач поил безнадежного больного отваром из хвои. Этот хвойный чай дед запомнил на всю жизнь. Лечился он долго и как не просился обратно на фронт, был комиссован из армии по состоянию здоровья.

Дедушку наградили орденом Отечественной войны II степени, орденом «За победу над Германией» и несколькими юбилейными медалями. Но для меня важны не его ордена и медали, для меня важен пример его жизненной мудрости, стойкости, душевности и неиссякаемого добра.

Прадеды

Я счастлива, что застала в живых своих прабабушек. Их истории я бережно храню и передаю своим детям. От своей прабабушки я узнала о прадеде Брюхине Иване Ивановиче, который, к сожалению, не вернулся с войны. До нее он работал начальником аэропорта. То время было очень трудным, восстанавливалось хозяйство нашей страны.

В 1939 г. его призвали на фронт. Прадед писал, что с первых дней войны защищал нашу Родину от незваных карателей. Тогда он был старшим лейтенантом – командовал отрядом. В одном из писем он рассказывал, что они продвигаются на Запад, и наступит время, когда разобьют фашистов, и вернется мирная жизнь. К сожалению, Иван Иванович не дожил до долгожданного Дня Победы. Его настигла немецкая пуля. 20 марта 1944 г. прадедушка погиб.

Еще два моих прадедушки, к счастью, вернулись с войны. Замшилов Иван Павлович и Увыхмин Степан Федорович. В тяжелые послевоенные годы они восстанавливали хозяйство страны. Бабушки и дедушки часто рассказывали о них, как о терпеливых, спокойных, справедливых людях и, по-моему, героических, потому что именно такие люди шли воевать за свою Родину.

Популяризация Дня Победы среди молодежи

Для моей семьи День Победы – это трогательный, важный и очень значимый праздник. Очень хочется, чтобы к этому Дню в каждой семье относились с таким же трепетом, передавая из поколения в поколение память о своих героях.

Важно популяризировать День Победы среди молодежи через новые модные площадки. Например, через Клипы «ВКонтакте». Потому что сейчас нужно быстро перестраиваться, идти в ногу со временем, искать новые формы и методы воздействия на юные и молодые поколения. Показывать им интересный мир, но в сочетании с нашей историей, чтобы ребята гордились своими предками. Чтобы они знали, что наша страна сильна, но сильна она именно народом, нашим менталитетом, нашим отношением. Конечно, информационный поток льется на нас со всех сторон. И очень важно в этом потоке найти нужное и значимое. Мы, педагоги и родители, должны это детям показывать.

Сейчас в помощь учителю разработано множество всероссийских уроков: уроки мужества и героизма, которые мы можем применять на практике во время, например, классного часа или какого-то тематического мероприятия. Мы часто спрашиваем детей – с чего начинается Родина? Как в знакомой всем нам песне: «С картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе». Ребятам иногда нужно подсказать, что любовь к Родине начинается с малого – с любви к маме и папе, к родному дому, к дороге, по которой они каждый день ходят в школу. Эта любовь вырастает в нечто большее, в любовь к нашей большой и прекрасной стране.

Если для того, чтобы эту любовь продемонстрировать, нам нужны какие-то дополнительные инструменты, то надо ими пользоваться, ведь мы работаем с современными детьми. Не отказывайтесь, потому что дети охотно смотрят эти небольшие ролики. К классным часам я сама порой готовлю познавательные и интересные для ребят видео. Если есть возможность обратиться к правильному контенту, то нужно это делать. Научить детей культуре в интернете – это тоже очень важно.

Я считаю, это замечательно, что наши российские соцсети и мессенджеры помогают нам приобщить детей к значимым проектам и хорошим делам.

Послесловие



Присоединяйтесь к проекту «Минута памяти» и вы! Достаточно снять короткий клип о своем герое Великой Отечественной войны и запостить его в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #минутапамяти2020. Подробности и инструкции, как это сделать, доступны по ссылке: clck.ru/govt5