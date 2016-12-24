Росреестр проведет онлайн-фотовыставку «Координаты Победы»

В преддверии Дня Победы Росреестр проводит онлайн-фотовыставку «Координаты Победы», а также акции «Места нашей Победы», «Лица Победы» и «Улицы воинской славы». На онлайн-выставке «Координаты Победы» Росреестр представил архивные фотографии геодезистов военного и послевоенного времени.

В период Великой Отечественной войны главной задачей было обеспечение Генштаба и войск топографическими картами и топографо-геодезическими данными для подготовки и проведения операций. В послевоенное время на отрасль были возложены задачи по созданию высокоточной государственной геодезической сети на территории страны.

Все материалы собраны из архивов и семейных альбомов. В проектах принимают участие все территориальные органы Росреестра, каждый из них рассказывает свои истории времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени.

«Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, остается в наших сердцах. Сегодня наша общая задача – сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к старшему поколению», – подчеркнула руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.

Знаменитые геодезисты и преподаватели Республики Мордовия, прошедшие войну – Разумов Олег Сергеевич и Лысов Герман Фёдорович.

Олег Сергеевич родился в 1923 году в селе Сабаево. На фронте – с ноября 1942 года. После войны окончил Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии, затем аспирантуру. До 1955 года работал в воинских частях инженером-геодезистом, групповым инженером и начальником сектора топографии по геодезическому обслуживанию рудников. Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями. Отмечен почетными знаками «Отличник геодезии и картографии» и «За отличные успехи в работе» Минвуза СССР.

С 1983 года – заведующий кафедрой геодезии и картографии Мордовского государственного университета. Доктор технических наук, профессор. Автор более 100 публикаций, в том числе 7 монографий.

Герман Фёдорович родился в 1922 году. Старший лейтенант, командир топоразведки 48-го гвардейского Рижского артиллерийского полка 22-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Участвовал в боях за освобождение Смоленска, Ельни, Риги. Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу».

С 1968 г. работал в Мордовском государственном университете. Доцент кафедры геодезии и гидравлики.

«В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне мы вспоминаем подвиг наших предков. Это день национального триумфа, народной гордости, день скорби и вечной памяти», – подчеркнул заместитель декана по научной работе, кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии и природопользования МГУ им. Н.П. Огарёва, член Общественного совета при Управлении Росреестра по РМ Дмитрий Массеров.

Посмотреть онлайн фотографии, представленные на выставке «Координаты Победы» можно в официальной группе Росреестра в ВК - http://vk.com/album-46688657_282893864.

Также фотографии размещаются в социальных сетях с хэштегами #КоординатыПобеды #МестаНашейПобеды #ЛицаПобеды #УлицыВоинскойСлавы