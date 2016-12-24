В Мордовии прошло заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики региона

5 мая в Доме Республики состоялось очередное заседание антикризисного штаба по поддержке и устойчивости экономики. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил с членами Правительства ситуацию в ключевых отраслях.



«Меня, в первую очередь, интересует динамика цен на продовольственные товары и стройматериалы. Сегодня также обсудим вопросы занятости населения и то, как работают наши предприятия: это их загруженность, поставки комплектующих и сырья, продажи», - отметил руководитель республики.



Заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Александр Анохин доложил, что в регионе на постоянной основе ведется мониторинг розничных цен. На потребительском рынке розничный спрос товаров пришел в норму, отсутствует дефицит. Товарные запасы в республике составляют от 30 до 100 дней – в оптовом звене, от 8 до 65 – в розничном. В целях снижения цен на продовольствие продолжают проводиться ярмарки, с начала года во всех районах республики их прошло 2296.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Александр Кечайкин рассказал, как идёт работа по субсидированию сельхозпроизводителей. За апрель выделено 655 млн рублей субсидий, с начала года – 950 млн. Если по России освоение субсидий составляет 25 %, то в Мордовии – 52 %. Также проводится работа по льготному кредитованию, получено более 6,6 млрд рублей льготных кредитов под 5 % годовых. Что касается системообразующих предприятий, одобрено кредитов на 2,6 млрд рублей.



В регионе продолжается весенняя посевная кампания – сев зерновых и зерново-бобовых культур проведён на 140 тысяч га, 52 % работ уже выполнено.



Министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин доложил о ситуации в строительной отрасли, ценах на строительные материалы. С 1 мая снизились льготные ставки по ипотечным кредитам с 12 до 9 %, также максимальная сумма кредита увеличена до 15 млн рублей. Начала работать льготная ипотека под 5 % годовых для IT-специалистов с максимальной суммой кредита до 9 млн. рублей. От специалистов отрасли уже начали поступать заявки.



Министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков рассказал о том, как реализуются меры господдержки в сфере занятости населения. В регионе 945 работников трудятся на временных рабочих местах, прорабатывается создание еще 256 таких рабочих мест, создано 375 мест для трудоустройства на общественные работы. Кроме того, ведется обучение 130 человек, работодателями сделана заявка на профобучение еще 87 человек.



«Мониторинг ситуации на рынке труда проводится в ежедневном режиме. Увеличения обращений в службу занятости со стороны работников системообразующих и градообразующих предприятий не фиксируется. Официально зарегистрированных безработных сейчас почти в 2 раза меньше чем год назад. В базе вакансий, заявленных предприятиями республики, - 7 тысяч рабочих мест», - отметил руководитель ведомства.



В завершение заседания Глава Мордовии подчеркнул, что всем отраслевым министерствам республики необходимо оперативно отслеживать введение новых мер господдержки, максимально участвовать во всех федеральных программах.