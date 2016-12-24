В Саранске на прилегающих к площади Победы улицах ограничат движение транспорта

Как сообщает МВД по РМ, в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения репетиции театрализованного шествия, посвященного празднованию в городском округе Саранск 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:

4, 5, 6 и 7 мая с 10:00 до 15:00 будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск

- по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской)

4, 5, 6 и 7 мая будет временно ограничено движение, исключена стоянка, остановка транспортных средств с 15:00 до 18:00

- по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской)

- по ул. Красноармейской (на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской)

- по ул. Большевистской (на участке от ул. Кавказской до ул. Советской)

Исключение составят общественный транспорт и транспортные средства коммунальных и аварийных служб.