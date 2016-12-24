В Саранске на прилегающих к площади Победы улицах ограничат движение транспорта

«Вы находитесь на передовой, на острие событий»
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Как сообщает МВД по РМ, в целях обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения на время проведения репетиции театрализованного шествия, посвященного празднованию в городском округе Саранск 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
4, 5, 6 и 7 мая с 10:00 до 15:00 будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств в городском округе Саранск
- по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской)
4, 5, 6 и 7 мая будет временно ограничено движение, исключена стоянка, остановка транспортных средств с 15:00 до 18:00
- по ул. Советской (на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской)
- по ул. Красноармейской (на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской)
- по ул. Большевистской (на участке от ул. Кавказской до ул. Советской)
Исключение составят общественный транспорт и транспортные средства коммунальных и аварийных служб.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
Передовиков производства и лучших работников агропромышленного комплекса отметили на торжественном мероприятии
В республике прошло зачедание оперативного штаба
В Мордовии началась реализация плана по возрождению светотехники
В Саранске состоялась выездное заседание Совета по вопросам интеллектуальной собственности
Афиша мероприятий, посвященных 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В Мордовии в этом году запланировано создание свыше полутора тысяч новых рабочих мест
Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что особого внимания заслуживает проект по развитию волоконных...
Артём Здунов пригласил на встречу в Дом Республики юного саранского изобретателя