Краеведческий музей им. И.Д. Воронина приглашает 25 февраля на открытие выставки

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25 февраля в 15.00 в лекционном зале состоится открытие VII выставки членов представительства Международного союза педагогов-художников в Республике Мордовия.
Союз объединяет творческих личностей: преподавателей МГПУ имени М.Е. Евсевьева, МГУ имени Н.П. Огарёва, учителей общеобразовательных и художественных школ, педагогов дополнительного образования.
Как уточняет куратор Инна Кудашкина, на выставке будет представлено более 60 произведений, выполненных в самых различных техниках и жанрах: станковая и декоративная живопись, графика, вышивка и бисероплетение, керамика и роспись по дереву, кружево и батик.
Экспозиция будет работать с 25 февраля по 20 марта. Своими впечатлениями вы можете поделиться в соцсетях музея и Международного союза педагогов-художников в Республике Мордовия, а также в Книге отзывов выставки.
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