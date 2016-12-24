Артём Здунов: «Мы все – защитники Отечества!»

22 февраля в Доме республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. С праздником мужества, доблести и чести мужчин Мордовии поздравил Глава РМ Артём Здунов.

Руководитель региона подчеркнул, что в складывающейся международной обстановке, День защитника Отечества приобретает особый смысл, а его значение многократно возрастает.

- В нынешней непростой ситуации все мы, кто на рабочем месте, кто на военной службе, кто в боевых действиях - представляем значимую силу и являемся защитниками Отечества. Сегодня, вспоминая о событиях прошлого, невольно задумываешься, насколько сейчас готовы мы, наши дети, подрастающее поколение к стоящим перед страной вызовам. Именно сейчас роль и место патриотического воспитания выходит на первый план. Мы всегда должны помнить, что та основа героической, победоносной России, которая заложена нашими прадедами, у нас есть! Её никто не отнимет. На этом фундаменте намного проще выстроить будущее, желательно мирное будущее, но для этого нужно очень много работать, - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии отметил, что наша республика готова к приёму соотечественников из Донецкой и Луганской народных республик, многие из них являются гражданами России.

- Мы сделаем всё возможное, чтобы это был достойный прием, чтобы люди смогли спокойно переждать непростые события, - сказал Артём Здунов.

В преддверии 23 февраля часть исторической правды была восстановлена. В 1942 году на фронт был призван уроженец села Большие Меретяки Тюлячинского района Татарской АССР Тимофей Егорович Никитин. Он командовал установкой СУ – 76 482 самоходного артиллерийского дивизиона второй Краснознаменной Армии. С ноября 1942 по август 1943 года бравый солдат участвовал в боевых действиях. При выполнении особо важных заданий был трижды ранен. В 1947 году Тимофей Никитин награжден орденом Отечественной войны II степени, однако награда ему так и не была вручена.

Спустя более семи десятков лет удостоверение к заслуженной награде Тимофея Никитина Глава Мордовии Артиём Здунов вручил дочери героя – Ольге Буйновой и его правнуку Максиму Бакаеву.

- Все эти годы награда оставалась не врученной. Благодаря поискам родственников наградной документ удалось найти. Спасибо всем, кто принял участие в этой работе, - сказал Артём Здунов.

Руководитель региона отметил, что работа по увековечению памяти земляков, благоустройству монументов в республике будет продолжена. Особое место в этой деятельности будет отведено молодому поколению.

Научные роты Вооруженных сил России – это элита Российской армии, здесь проходят службу выпускники лучших вузов России, в том числе и Мордовии. За последние четыре года из нашей республики в научные роты было призвано 37 человек. 19 из них свой научный потенциал реализовали в военно-инновационном технополисе «ЭРА», расположенном на Черноморском побережье в городе Анапа.

Сегодня здесь служат шесть ребят из нашей республики. В преддверии Дня защитника Отечества их родителям были вручены благодарственные письма от командира воинской части.

- Всего в Мордовию пришло около ста благодарственных писем родителям. Все они в эти праздничные дни будут переданы адресатам, - отметил военный комиссар РМ , полковник Игорь Тихомиров.

Государственных наград удостоены мужчины, с честью и достоинством исполняющие свой служебный долг на рабочих местах. Это строители, ученые, аграрии, врачи, предприниматели, спортсмены, работники СМИ и многие другие.