Сотрудники саранской мэрии ночью проверяли точки общепита

«Катастрофической ситуации мы не допустим»
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
На оперативном совещании в Администрации города руководители профильных структурных подразделений рассказали о ходе мероприятий, направленных на предотвращение распространения в Саранске коронавирусной инфекции.
На минувшей неделе сотрудники Управления потребительского рынка и предпринимательства провели ночной рейд по объектам общепита. Нарушений установленных Указом Главы РМ требований выявлено не было – все заведения после 23 часов были закрыты для посетителей. На текущей неделе акцент будет сделан на мониторинге соблюдения масочно-перчаточного режима на территории объектов торговли.
Главы районных администраций сообщили, что проведены совещания с управляющими компаниями по вопросу ревакцинации сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Ежедневно ведется мониторинг дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов.
Продолжаются рейды и в общественном транспорте. С 7 по 12 февраля проверено 485 единиц общественного транспорта, 421 пассажир после замечаний надевал маску и перчатки, на нарушителей составлено 9 протоколов.
«Также проверяем легковое такси. За прошлую неделю проверено 45 единиц, сделано 24 замечания, на одного водителя составлен протокол за несоблюдение установленных антиковидных мер», - доложил директор Транспортного управления Евгений Лещенко. Он отметил, что с необходимой регулярностью проводится санитарная обработка салонов общественного транспорта.
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В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
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