Брендовый маршрут Мордовии «Зов Торамы» признан национальным туристским маршрутом России

На заседании Экспертного совета при Ростуризме Мордовия успешно защитила маршрут «Зов Торамы» для включения его в перечень национальных маршрутов России.Маршрут представляли заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Марина Жулина, директор туроператора МЦО «Юнион» Сергей Кузьмин и директор Туристско-информационного центр Мордовии Алина Безе.

«Это двухдневный тур, рассчитанный на прием в Саранске сборных групп из всех регионов страны. Показываем лучшее, что есть – культуру, кухню, современные объекты. Статус национального маршрута позволит привлечь к нему внимание не только туристов, но и крупных туроператоров, а также обеспечит поддержку Ростуризма в его дальнейшем обустройстве и продвижении на федеральном уровне», – сказала Марина Жулина.



Торама – музыкальный инструмент, труба, в традиционной культуре народов эрзя и мокша. Древняя мордва должна была протрубить в тораму, чтобы призвать своего князя для защиты. По замыслу говорящее название маршрута призывает туристов к путешествию в гостеприимный мордовский край.

Решение о присуждении маршруту статуса национального принималось на основе постановления Правительства РФ, которое вышло в ноябре прошлого года. Такой статус присваивают наиболее значимым маршрутам страны. В настоящее время его получил 21 маршрут, до конца 2022 года планируется утвердить не менее 30 национальных туристских маршрутов.

Подробнее о маршруте и датах проведения можно узнать по ссылке https://turizmrm.ru/what-to-visit/excursions/call-tori/