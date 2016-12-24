В Саранске на время отключат светофор на оживленном перекрестке

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Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Как сообщает городская Администрация, днем 28 января в Саранске на оживленном перекрестке будет отключен светофор. На время проведения технических работ и в связи с отключением электроэнергии фирмой «Ватт» 28 января с 10:30 до 13:00 не будет работать светофор на пересечении улиц Полежаева и Ботевградской.
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Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
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