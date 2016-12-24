В Саранске пройдет выставка «Мастер года»

Культура

31 января во Дворце культуры Саранска состоится открытие выставки-конкурса мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мастер года 2021». 

Выставка-конкурс «Мастер года 2021» ежегодно проводится в январе и подводит итоги ушедшего года. В экспозицию войдут произведения, тщательно отобранные экспертной комиссией.  Это традиционные виды творчества - живопись, графика, вышивка, кружевоплетение, керамика, резьба по дереву, плетение из лозы, ткачество, бисероплетение и многое другое.

Организаторы выставки рады предоставить возможность талантливым мастерам показать свое творчество и поделиться новыми идеями.  

Экспозиция будет работать с 31 января по 23 февраля 2022 года.  

Посещение Дворца культуры совершеннолетними гражданами  возможно только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, либо действующего QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, а также при наличии средств индивидуальной защиты.

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