В Саранске пройдет выставка «Мастер года»

31 января во Дворце культуры Саранска состоится открытие выставки-конкурса мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Мастер года 2021».

Выставка-конкурс «Мастер года 2021» ежегодно проводится в январе и подводит итоги ушедшего года. В экспозицию войдут произведения, тщательно отобранные экспертной комиссией. Это традиционные виды творчества - живопись, графика, вышивка, кружевоплетение, керамика, резьба по дереву, плетение из лозы, ткачество, бисероплетение и многое другое.

Организаторы выставки рады предоставить возможность талантливым мастерам показать свое творчество и поделиться новыми идеями.

Экспозиция будет работать с 31 января по 23 февраля 2022 года.

Посещение Дворца культуры совершеннолетними гражданами возможно только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции, либо действующего QR-кода, подтверждающего, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, а также при наличии средств индивидуальной защиты.