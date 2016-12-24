В центре Саранска также перекроют улицы для уборки от снега

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На улицах центральной части Саранска с 17 по 21 января будет ограничено движение и исключена стоянка транспорта. Об этом сообщает Администрация города.
Ограничения для уборки снега и наледи с улично-дорожной сети будут действовать:
С 17:00 17 января до 14:00 18 января
- по ул. Пролетарской (четная и нечетная стороны) от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого
С 13:00 до 24:00 17 января
- по ул. Л. Толстого – участок от ул. Коммунистической до ул. Полежаева
- по ул. Большевистской – участок от ул. Коммунистической до ул. Полежаева
-по ул. Б. Хмельницкого – участок от ул. Пролетарской до ул. Большевистской
С 8:00 до 20:00 19 января
- по ул. Терешковой от ул. Ботевградской до ул. Большевистской
С 20:00 20 января до 8:00 21 января
- по ул. Федосеенко
Исключения составят спецмашины: полиции, скорой помощи, пожарной охраны.
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Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
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