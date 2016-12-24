Муниципальные предприятия Саранска вывозят с городских улиц тысячи кубометров снега

По информации Администрации Саранска, с восьми часов вечера 13 января и до восьми часов утра сегодняшнего дня с улиц города вывезено 3026 кубических метров снега, расчищено 924 км улично-дорожной сети.

Уборку и вывоз снега в настоящее время выполняют 72 единицы техники. Территории остановок, подходы к остановкам и пешеходные переходы расчищают 167 дорожных рабочих муниципальных предприятий.

Кроме плановой уборки дорог и тротуаров, муниципальными предприятиями сегодня запланирован вывоз снега с улиц Т. Бибиной, Волгоградской, Энгельса, Полежаева, Коммунистической, А. Невского, Л. Толстого, Советской площади, во всех районах города – с парковочных кармано. Также будут вестись работы по устранению сужения проезжих частей по улицам Пушкина, Победы, на бульваре Воинова.

Силами управляющих компаний ведется расчистка дворовых территорий МКД. По данным, переданным в Единую дежурно-диспетчерскую службу Саранска, в уборке снега с придомовых территорий во всех районах города задействовано 66 единиц спецтехники и 966 дворников.