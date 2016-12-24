В Саранске на 12 января объявлено оперативное предупреждение

В Саранске на 12 января объявлено оперативное предупреждениеНаш город
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 января днем в Саранске и местами по Республике Мордовия ожидается метель с видимостью 2-4 км.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
Поделиться в соц. сетях:
Случайные новости
В Мордовии принят бюджет 2022 года
Главный финансовый документ республики депутаты Госсобрания РМ одобрили единогласно
Фокус на благосостояние жителей
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
Пули сразили водителя и пассажира
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»
Оперативный штаб
Вакцинация от коронавируса будет доступна жителям Мордовии и в период новогодних праздников
В Мордовии экипаж ДПС спас на дороге «Газелиста»
Водитель сам остановил патрульный автомобиль и попросил о помощи
Меркушкина не выпустили на Новый год из СИЗО
В уголовном деле бывшего Министра целевых программ РМ появился новый эпизод
«Гастроль иллюзиониста»
Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей
От сумы и от тюрьмы
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
Главой Саранска избран Игорь Асабин
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета