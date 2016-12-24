Праздничная афиша на 31 декабря
Саранск встречает Новый год
Советская площадь
15:00 — Новогодняя Олимпиада по зимним видам спорта #СПОРТLIFE
16:00 — «#МузыкаНовогоГода» - концерт-шоу
17:00 — «В Новый год с музыкой NON-STOP» - концерт театра песни «Росичи»
18:10 — «Салют, Саранск!» - музыкальное свето-пиротехническое представление
18:20 — «Новый год и все, все…все!» - концерт Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»
19:30-21:00 — «Диско - Ёлка» - новогодний танцевальный шоу-проект
Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район)
17:00-21:00 — Новогодний проект «Праздник пожеланий и надежд»
17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE
17:30- 21:00 — «Спой по-новому» - новогодний кавер
Площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район)
17:00-21:00 — Новогодний проект «Ирония судьбы или с Новым годом, Пролетарский!»
17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE
17:30- 21:00 — «PROНовый год» - музыкальное ассорти
Площадь по ул. Гожувской (Октябрьский район)
17:00-21:00 — Новогодний проект «Новый год must go on!»
17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE
17:30-21:00 — «Музыка снежной зимы» - новогодний песенный марафон
Концертная площадка п. ТЭЦ – 2
17:00 — «В день последний декабря…» - праздничный концерт
Площадь возле Дома культуры р. п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 29
19:00 — «А у нас новый год! Ёлка в гости зовет!» - праздничная новогодняя программа
Дом культуры с. Зыково
19:00 — «Когда часы 12 бьют» - новогодняя феерия
После новогоднего салюта на Советской площади жителей города развезут по микрорайонам. Организованная доставка горожан в микрорайоны Саранска будет осуществляться по четырем направлениям: Химмаш, Светотехстрой, Юго-Запад и направление р.п. Ялга и р.п. Николаевка. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.
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Саранск встречает Новый год
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