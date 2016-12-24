Праздничная афиша на 31 декабря

Советская площадь

15:00 — Новогодняя Олимпиада по зимним видам спорта #СПОРТLIFE

16:00 — «#МузыкаНовогоГода» - концерт-шоу

17:00 — «В Новый год с музыкой NON-STOP» - концерт театра песни «Росичи»

18:10 — «Салют, Саранск!» - музыкальное свето-пиротехническое представление

18:20 — «Новый год и все, все…все!» - концерт Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина»

19:30-21:00 — «Диско - Ёлка» - новогодний танцевальный шоу-проект

Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район)

17:00-21:00 — Новогодний проект «Праздник пожеланий и надежд»

17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE

17:30- 21:00 — «Спой по-новому» - новогодний кавер

Площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район)

17:00-21:00 — Новогодний проект «Ирония судьбы или с Новым годом, Пролетарский!»

17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE

17:30- 21:00 — «PROНовый год» - музыкальное ассорти

Площадь по ул. Гожувской (Октябрьский район)

17:00-21:00 — Новогодний проект «Новый год must go on!»

17:00-17:30 — Марафон новогодних спортивных игр #СПОРТLIFE

17:30-21:00 — «Музыка снежной зимы» - новогодний песенный марафон

Концертная площадка п. ТЭЦ – 2

17:00 — «В день последний декабря…» - праздничный концерт

Площадь возле Дома культуры р. п. Луховка, ул. Октябрьская, д. 29

19:00 — «А у нас новый год! Ёлка в гости зовет!» - праздничная новогодняя программа

Дом культуры с. Зыково

19:00 — «Когда часы 12 бьют» - новогодняя феерия

После новогоднего салюта на Советской площади жителей города развезут по микрорайонам. Организованная доставка горожан в микрорайоны Саранска будет осуществляться по четырем направлениям: Химмаш, Светотехстрой, Юго-Запад и направление р.п. Ялга и р.п. Николаевка. Оплата проезда осуществляется по действующему тарифу.