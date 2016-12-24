В Саранске перенесли открытие главной ёлки и парад Дедов Морозов

Как сообщает Администрация города, открытие главной ёлки, парад Дедов Морозов и другие запланированные в столице Мордовии праздничные мероприятия переносятся на завтра, 26 декабря, связи с неблагоприятными погодными условиями.

Время их начала остаётся прежним.

Советская площадь — Новогодний проект «Новый год по-новому!»

16:45-18:15 — «Открытие Главной ёлки»:

— Шоу-парад Дедов Морозов и Снегурочек

— «ТАНЦУЮЩАЯ ЁЛКА» - новогодняя дискотека для детей с участием сказочных героев

— Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведява и Вирява

— Приезд Главного Деда Мороза и Снегурочки на волшебных санях

— Зажжение Главной елки

— «СНЕГОДРАЙВ» - диско-программа для подростков

— «НОВОГОДНИЙ СНЕГОХИТ» - музыкальный хит-парад

— Открытие Резиденции Деда Мороза