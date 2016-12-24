В Саранске перенесли открытие главной ёлки и парад Дедов Морозов

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Как сообщает Администрация города, открытие главной ёлки, парад Дедов Морозов и другие запланированные в столице Мордовии праздничные мероприятия переносятся на завтра, 26 декабря, связи с неблагоприятными погодными условиями.
Время их начала остаётся прежним.
Советская площадь — Новогодний проект «Новый год по-новому!»
16:45-18:15 — «Открытие Главной ёлки»:
— Шоу-парад Дедов Морозов и Снегурочек
— «ТАНЦУЮЩАЯ ЁЛКА» - новогодняя дискотека для детей с участием сказочных героев
— Знакомство с Якшам Атя и его сказочными помощниками: Ловонь стирня, Келазь, Ведява и Вирява
— Приезд Главного Деда Мороза и Снегурочки на волшебных санях
— Зажжение Главной елки
— «СНЕГОДРАЙВ» - диско-программа для подростков
— «НОВОГОДНИЙ СНЕГОХИТ» - музыкальный хит-парад
— Открытие Резиденции Деда Мороза
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