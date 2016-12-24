На каких площадках в Саранске зальют ледовые катки?

Каждой зимой в Саранске заливаются ледовые площадки для катания на коньках и игры в хоккей, открываются точки по прокату лыжного инвентаря. В этом году в столице Мордовии также активно ведется подготовка катков и лыжных баз - в городе будет организован 21 каток и 17 пунктов проката лыж. Об этом сообщает Администрация Саранска.

Катки традиционно появятся:

- на водоеме парка им. А.С. Пушкина

- на площади Тысячелетия

- на площади по ул. Гожувской

- на площади по ул. Коваленко

- в микрорайоне Юбилейный (в районе корп. 3, д. 75 по ул. Волгоградской)

- в районе ТЦ «Макс»

- в районе стадиона «Мордовия Арена»

- в р.п. Луховка (в районе д. 27 по ул. Октябрьская).

Уже сейчас работают каток и прокат на стадионе «Саранск».



Ледовые площадки также будут организованы на территориях городских общеобразовательных организаций:

- каток у школы №5

- каток у школы № 11

- хоккейный корт у школы № 17

- хоккейный корт у гимназии № 23

- каток у школы № 24

- хоккейный корт у школы № 28

- хоккейный корт у школы № 29

- каток у школы № 32

- хоккейный корт у школы № 38

- хоккейный корт у школы в р.п. Николаевка

- каток у школы в р.п. Ялга

- хоккейный корт у ДЮСШ № 1



Лыжные базы заработают на привычных для горожан местах:

- лыжный прокат в парке культуры и отдыха Пролетарского района

- лыжный прокат в парке культуры и отдыха Ленинского района

- лыжный прокат в районе «Огней Саранска»

- лыжный прокат в Экопарке на Моховой

- лыжная база при «Спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта» (ул. Энгельса, д. 31)

- лыжная база ПАО «Электровыпрямитель» (ул. Гончарова, д. 41)

- лыжная база МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Ульянова, д. 26, корп. 3)

- лыжная база МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Ульянова, д. 26А)

- лыжная база ПАО «Биохимик» (ул. Пионерская, д. 2).



В нескольких городских школах также будут работать лыжные прокаты:

- при школе № 11

- при школе № 24

- при школе № 28

- при лицее № 31

- при школе № 33

- при школе № 37

- при школе № 38

- при школе № 41.



На катках и лыжных базах, оборудованных на общественных территориях, будет организована продажа горячего чая.