На каких площадках в Саранске зальют ледовые катки?

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Каждой зимой в Саранске заливаются ледовые площадки для катания на коньках и игры в хоккей, открываются точки по прокату лыжного инвентаря. В этом году в столице Мордовии также активно ведется подготовка катков и лыжных баз - в городе будет организован 21 каток и 17 пунктов проката лыж. Об этом сообщает Администрация Саранска.
Катки традиционно появятся:
- на водоеме парка им. А.С. Пушкина
- на площади Тысячелетия
- на площади по ул. Гожувской
- на площади по ул. Коваленко
- в микрорайоне Юбилейный (в районе корп. 3, д. 75 по ул. Волгоградской)
- в районе ТЦ «Макс»
- в районе стадиона «Мордовия Арена»
- в р.п. Луховка (в районе д. 27 по ул. Октябрьская).
Уже сейчас работают каток и прокат на стадионе «Саранск».
Ледовые площадки также будут организованы на территориях городских общеобразовательных организаций:
- каток у школы №5
- каток у школы № 11
- хоккейный корт у школы № 17
- хоккейный корт у гимназии № 23
- каток у школы № 24
- хоккейный корт у школы № 28
- хоккейный корт у школы № 29
- каток у школы № 32
- хоккейный корт у школы № 38
- хоккейный корт у школы в р.п. Николаевка
- каток у школы в р.п. Ялга
- хоккейный корт у ДЮСШ № 1
Лыжные базы заработают на привычных для горожан местах:
- лыжный прокат в парке культуры и отдыха Пролетарского района
- лыжный прокат в парке культуры и отдыха Ленинского района
- лыжный прокат в районе «Огней Саранска»
- лыжный прокат в Экопарке на Моховой
- лыжная база при «Спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта» (ул. Энгельса, д. 31)
- лыжная база ПАО «Электровыпрямитель» (ул. Гончарова, д. 41)
- лыжная база МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Ульянова, д. 26, корп. 3)
- лыжная база МГУ им. Н.П. Огарева (ул. Ульянова, д. 26А)
- лыжная база ПАО «Биохимик» (ул. Пионерская, д. 2).
В нескольких городских школах также будут работать лыжные прокаты:
- при школе № 11
- при школе № 24
- при школе № 28
- при лицее № 31
- при школе № 33
- при школе № 37
- при школе № 38
- при школе № 41.
На катках и лыжных базах, оборудованных на общественных территориях, будет организована продажа горячего чая.
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В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной
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