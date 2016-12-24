Департамент строительства Администрации Саранска возглавил Владимир Быков

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На должность заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента строительства городской Администрации с 20 декабря назначен Владимир Быков.
Владимир Викторович родился в Саранске в 1984 году. В 2006 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».
Трудовую деятельность в 2006 году начал ведущим архитектором МУ «Градостроительство». В 2009 году переведен на должность начальника отдела по оформлению частных строений МУ «Градостроительство». В этом же году был принят в Администрацию Саранска на должность заместителя заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры.
В августе 2016 года назначен заместителем начальника Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации Саранска. В апреле 2017 года - на должность начальника Управления градостроительства и архитектуры, которую и занимал до настоящего времени.
В этом году Владимир Быков стал победителем республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».
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