Департамент строительства Администрации Саранска возглавил Владимир Быков

На должность заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента строительства городской Администрации с 20 декабря назначен Владимир Быков.

Владимир Викторович родился в Саранске в 1984 году. В 2006 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство».

Трудовую деятельность в 2006 году начал ведущим архитектором МУ «Градостроительство». В 2009 году переведен на должность начальника отдела по оформлению частных строений МУ «Градостроительство». В этом же году был принят в Администрацию Саранска на должность заместителя заведующего отделом градостроительной деятельности Управления градостроительства и архитектуры.

В августе 2016 года назначен заместителем начальника Управления градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации Саранска. В апреле 2017 года - на должность начальника Управления градостроительства и архитектуры, которую и занимал до настоящего времени.



В этом году Владимир Быков стал победителем республиканского ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».