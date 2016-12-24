В Саранске состоится лекция «Модели развития города»

Какую роль в каждой модели развития играют материальный обмен (торговля) и нематериальный обмен (коммуникация)? Как каждая модель накладывает отпечаток на пространственную структуру города и его архитектурный облик?

На эти и многие другие вопросы ответит лектор, старший научный сотрудник музея, архитектор Виктор Махаев. Приглашаем 21 декабря в конференц-зал МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61). Начало в 16:15. Пользователи «Пушкинских карт» могут приобрести билеты по ссылке.

Типология городов обширна, сложна их историческая эволюция, однако в невероятном многообразии поселений можно обнаружить не так много моделей развития. Традиционный город строился как жилое образование вокруг центра политической или церковной власти - кремля, дворца или собора. Так города формировались до промышленной революции в середине XIX века. В XX столетии основным типом стал индустриальный город - жилое образование в связке с промышленной зоной. В начале XXI века крупная промышленность уходит из европейских и американских городов, функции городов меняются, он производит уже не индустриальный продукт, а сервис, имидж и компетенции. Все большую силу набирает событийно-потребительская модель развития города, позволяющая ему жить за счет крупных мероприятий, уникального и повседневного обслуживания горожан.

Посещение музея совершеннолетними лицами возможно при наличии QR-кода/сертификата вакцинации от COVID-19 с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт), или заверенной справки о перенесенном заболевании на бумажном носителе. Встречи в лектории проводятся с соблюдением санитарных норм.