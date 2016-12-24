В Саранске пройдет онлайн-семинар для предпринимателей о предоставлении субсидий

Как сообщает саранская мэрия, 17 декабря в 15:00 состоится онлайн-семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Условия предоставления субсидии для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях».

В семинаре примут участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия и Администрации городского округа Саранск.

Для участия в семинаре необходимо направить свои реквизиты (Ф.И.О. и должность участника, наименование ИП/ЮЛ, e-mail) на электронный адрес eco6@adm-saransk.ru не позднее 10:00 17 декабря 2021 года или сообщить информацию по телефону 24-15-40.

Требования к рабочему месту участника видео-конференц-связи:

- скорость интернета не ниже 2,5 Мбит/с;

- компьютер, ноутбук, смартфон или планшет;

- веб-камера и микрофон или гарнитура (достаточно встроенной в систему веб-камеры и микрофона).

Ссылка для подключения к видео-конференц-связи будет направлена до 10 ч. 15 м. 17.12.2021 г. на адрес электронной почты.