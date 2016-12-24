В Саранске пройдет онлайн-семинар для предпринимателей о предоставлении субсидий

В Мордовии подвели итоги конкурса «Студент года – 2021»
Награды были вручены в 21 номинации
Как сообщает саранская мэрия, 17 декабря в 15:00 состоится онлайн-семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства по теме «Условия предоставления субсидии для субъектов МСП и СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях».
В семинаре примут участие представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия и Администрации городского округа Саранск.
Для участия в семинаре необходимо направить свои реквизиты (Ф.И.О. и должность участника, наименование ИП/ЮЛ, e-mail) на электронный адрес eco6@adm-saransk.ru не позднее 10:00 17 декабря 2021 года или сообщить информацию по телефону 24-15-40.
Требования к рабочему месту участника видео-конференц-связи:
- скорость интернета не ниже 2,5 Мбит/с;
- компьютер, ноутбук, смартфон или планшет;
- веб-камера и микрофон или гарнитура (достаточно встроенной в систему веб-камеры и микрофона).
Ссылка для подключения к видео-конференц-связи будет направлена до 10 ч. 15 м. 17.12.2021 г. на адрес электронной почты.
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Награды были вручены в 21 номинации
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