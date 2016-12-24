Накануне новогодних торжеств в Саранске пройдет парад Дедов Морозов и Снегурочек

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Как сообщает Администрация города, открытие Главной новогодней ёлки Саранска состоится 25 декабря. Предшествовать этому будет парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Саранская мэрия призывает карнавально настроенных горожан присоединиться к акции:

«Если у вас есть костюм Деда Мороза и Снегурочки или атрибуты костюмов Главного волшебника Нового года и его снежной внучки - шапка и борода, борода и варежки, шапка и шуба, примите участие в параде Дедов Морозов и Снегурочек. Регистрируйтесь. Приходите и участвуйте!»

25 декабря Дедушки Морозы и Снегурочки пройдут от часовни Александра Невского по Советской площади до Главной сказочной сцены и дадут старт открытию Главной ёлки. Самые активные, зажигательные и веселые получат памятные подарки от Главного волшебника праздника - Деда Мороза.

Заявки на участие принимаются до 17:00 24 декабря на электронную почту и в официальных группах ВКонтакте:

Дворца культуры городского округа Саранск - dvoretsk@bk.ru, телефон – 24 26 31
Дома культуры «Луч» - dkluch08@yandex.ru, телефон – 75 45 29
Дома культуры «Заречье» - dkzar@mail.ru, телефон – 55 74 08.

Начало парада в 16:30 от часовни Александра Невского на площади Победы.

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