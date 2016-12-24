В Пролетарском районе Саранска дети создадут «Лучший новогодний наряд для ёлочки»

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Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия
Администрация Пролетарского района и Центр эстетического воспитания детей совместно с Дворцом культуры «Луч» проводят ежегодную акцию «Лучший новогодний наряд для ёлочки».
Учащиеся школ и воспитанники детских садов Пролетарского района украсят деревья на площади по улице Коваленко новогодними игрушками и поделками, изготовленными своими руками. Для всех участников мероприятия приготовлены дипломы и сладкие призы.
Начало акции 22 декабря в 12:40 на центральной площади Пролетарского района.
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Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия
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