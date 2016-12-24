В Пролетарском районе Саранска дети создадут «Лучший новогодний наряд для ёлочки»

Наш город

Администрация Пролетарского района и Центр эстетического воспитания детей совместно с Дворцом культуры «Луч» проводят ежегодную акцию «Лучший новогодний наряд для ёлочки».

Учащиеся школ и воспитанники детских садов Пролетарского района украсят деревья на площади по улице Коваленко новогодними игрушками и поделками, изготовленными своими руками. Для всех участников мероприятия приготовлены дипломы и сладкие призы.

Начало акции 22 декабря в 12:40 на центральной площади Пролетарского района.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Ваш труд нужен людям!»

Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия

Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии  

Оперштаб

В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом

Диалог с бизнесом

При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

1
Заказать рекламу
1
1
1