В Пролетарском районе Саранска дети создадут «Лучший новогодний наряд для ёлочки»

Администрация Пролетарского района и Центр эстетического воспитания детей совместно с Дворцом культуры «Луч» проводят ежегодную акцию «Лучший новогодний наряд для ёлочки».

Учащиеся школ и воспитанники детских садов Пролетарского района украсят деревья на площади по улице Коваленко новогодними игрушками и поделками, изготовленными своими руками. Для всех участников мероприятия приготовлены дипломы и сладкие призы.

Начало акции 22 декабря в 12:40 на центральной площади Пролетарского района.