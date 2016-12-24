В Мордовии назначен прокурор Ичалковского района

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Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2021г. советник юстиции Сергей Рощин назначен на должность прокурора Ичалковского района РМ.
Рощин Сергей Михайлович родился в 1980 году в Республике Мордовия. В 2003 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.
Работал в МВД по РМ, Мордовской таможне.
Службу в органах прокуратуры начал с ноября 2012 года в должности помощника Рузаевского транспортного прокурора, затем работал помощником прокурора Чамзинского района, старшим прокурором отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Мордовия.
До назначения прокурором Ичалковского района с 2019 года работал заместителем прокурора Дубенского района.
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