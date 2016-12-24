В Мордовии назначен прокурор Ичалковского района

Приказом Генерального прокурора РФ от 07.12.2021г. советник юстиции Сергей Рощин назначен на должность прокурора Ичалковского района РМ.

Рощин Сергей Михайлович родился в 1980 году в Республике Мордовия. В 2003 году окончил юридический факультет Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева.

Работал в МВД по РМ, Мордовской таможне.

Службу в органах прокуратуры начал с ноября 2012 года в должности помощника Рузаевского транспортного прокурора, затем работал помощником прокурора Чамзинского района, старшим прокурором отдела управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Республики Мордовия.

До назначения прокурором Ичалковского района с 2019 года работал заместителем прокурора Дубенского района.