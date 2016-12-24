Работы по украшению столицы Мордовии к Новому году завершатся к середине декабря

Наш город

В Саранске идет монтаж новогодних конструкций и световой иллюминации. На общественных пространствах эту работу проводят городские предприятия. Об этом сообщает саранская мэрия.

До середины декабря работы по украшению столицы Мордовии должны быть завершены в полном объеме. Такую задачу пред всеми задействованными службами поставил врио Главы Саранска Илья Соколов. На создание в столице Мордовии праздничной атмосферы потребуется проложить порядка 50 километров гирлянд.

Планируется, что украшены будут не только улицы и общественные пространства, но и фасады административных, торгово-офисных зданий и витрины магазинов. Собственники многоквартирных домов также могут принять решение об украшении фасада новогодней иллюминацией. По этому вопросу домкому или председателю ТСЖ необходимо обратиться в управляющую компанию.

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