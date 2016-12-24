Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО

1 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с высшими должностными лицами регионов округа, временно исполняющим обязанности Министра МЧС России Александром Чуприяном и представителями Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город». Основной темой встречи стала реализация проекта по внедрению аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», в обсуждении принял участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Была затронута тема построения комплексной системы технических средств, способной спрогнозировать чрезвычайные ситуации, обеспечить безопасность людей и нормальное функционирование объектов инфраструктуры на территории регионов страны.

Открывая совещание, полномочный представитель отметил, что согласно поручению Президента РФ Владимира Путина, в рамках реализации АПК «Безопасный город» проделана значительная работа нормативно-правового и организационного характера на федеральном и региональном уровнях: «На основе действующего законодательства и рекомендаций Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием АПК «Безопасный город», системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» и Государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во всех субъектах Федерации округа организовано последовательное формирование регионального законодательства, направленного на реализацию проекта».

На региональном уровне в каждом субъекте ПФО утверждены нормативные акты и планы по построению и развитию АПК «Безопасный город»; созданы аналогичные Межведомственные рабочие группы; в целях финансирования мероприятий в 7 субъектах ПФО приняты отдельные региональные подпрограммы по построению АПК «Безопасный город». Всего, в 14 субъектах округа определены 123 пилотных муниципальных образования по созданию и внедрению АПК «Безопасный город».

Игорь Комаров обратил внимание коллег, что по оценке специалистов в ПФО лидером в построении АПК «Безопасный город» в соответствии с нормативными требованиями является Нижегородская область, принявшая его в текущем году в промышленную эксплуатацию в 4-х пилотных муниципальных районах и городских округах, включая Нижний Новгород.

Александр Чуприян отметил, что, несмотря на отдельные достижения, «в целом считаем, что работа субъектов Приволжского федерального округа по построению АПК «Безопасный город» и взаимодействие с федеральным центром требует некоторой активизации». «В 2021 году МЧС России с субъектами Приволжского округа проведен ряд совместных мероприятий – стратегические сессии в рамках Конференций, рабочие встречи и совещания, практические выезды для оказания методической помощи. На 2022 год запланирована большая работа, от регионов мы ожидаем высокой активности и взаимодействия с федеральным центром. Рассчитываем, что результатом такой совместной работы должен стать переход к практическим мероприятиям с учетом разрабатываемых федеральных стандартов», - рассказал временно исполняющий обязанности Министра МЧС России.

По мнению Александра Чуприяна и Игоря Комарова, ключевыми факторами, ограничивающими темпы построения «Безопасного города» и его ввода в эксплуатацию являются отсутствие достаточной нормативной базы; необходимость стандартизации и централизации технических и организационных аспектов; недостаточность средств регионов и муниципальных образований на эти цели.

В настоящее время МЧС России с Государственной корпорацией «Ростех» заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструктивной работы «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений АПК «Безопасный город» с требуемым нормативно-правовым и методическим обеспечением». В связи с этим полномочный представитель поставил главам регионов задачи активизировать работу по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в том числе рассмотреть различные варианты привлечения инвестиций для реализации проекта.