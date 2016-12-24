В Саранске обладатель десятков «скоростных» штрафов сбил женщину

По данным Госавтоинспекции республики, в Саранске торопыга за рулем сбил на пешеходном переходе женщину. В 16 часов 35 минут на улице Титова 20-летний водитель автомашины «Ниссан Примера» совершил наезд на 54-летнюю горожанку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в больницу. Примечательно, что молодой парень получил водительские права только в прошлом году, а в 2021 успел нахватать почти тридцать штрафов за превышение скорости. Ну, хотя бы за руль он сел трезвым…