В Саранске на 25 ноября объявлено оперативное предупреждение

Новые меры
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , 25 ноября в Саранске и по Республике Мордовия в утренние часы местами возможен гололед, ночью – местами порывы ветра до 17 м/с.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
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В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
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