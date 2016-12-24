В Саранске на 25 ноября объявлено оперативное предупреждение

По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды , 25 ноября в Саранске и по Республике Мордовия в утренние часы местами возможен гололед, ночью – местами порывы ветра до 17 м/с.



При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).



Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска, по телефону 24-07-07 (круглосуточно).