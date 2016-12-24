Мошенники две недели вытягивали деньги со своей жертвы в Саранске

В столице Мордовии очередной жертвой дистанционных аферистов сал 29-летний парень, заявивший в полиции о хищении у него 917 тысяч рублей.

Началось мошенническое действо еще 9 ноября, когда горожанину позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что злоумышленники пытаются оформить на его имя кредит в сумме 150 тысяч рублей. Чтобы не дать деньгам уйти «налево», требовалось взять заем на аналогичную сумму и перечислить деньги на так называемые резервные счета.

Но житель Саранска краем уха слышал о подобных способах мошенничеств, поэтому прервал разговор. Однако спустя несколько минут ему позвонил еще один собеседник, который представился сотрудником МВД по РМ. Он пояснил, что предыдущий звонок был действительно от работников финансового учреждения и для сохранности сбережений посоветовал следовать указаниям специалистов банка. Молодой человек сверил входящий номер - он совпадал с номером телефона правоохранительных органов, указанным в интернете.

Добившись доверия у жертвы, аферисты заставили бедолагу отправиться в финансовое учреждение, чтобы оформить кредит. Но там парня ждал отказ. Мошенники не успокоились и посоветовали ему оставить онлайн-заявки во всех известных банках. Получив несколько одобрений на небольшие суммы от 30 до 100 тысяч рублей, житель Саранска перечислил все деньги на указанные в телефонном разговоре счета.

В дальнейшем дистанционные махинаторы убедили молодого человека взять справку о доходах с места работы и отправиться в те банки, где он ранее получил отказ в предоставлении займа. Сделав все как требовалось, горожанин на протяжении последующих 10 дней оформил еще несколько кредитов и перечислил деньги неизвестным. Таким образом, общая сумма причиненного ему ущерба составила 917 тысяч рублей.

Дальнейшее общение со злоумышленниками прервала супруга парня, которой показались подозрительными его постоянные разговоры по телефону. Узнав о произошедшем, она посоветовала мужу обратиться в полицию. Как установили оперативники, мошенники использовали технологию подмены данных, которая позволила имитировать звонок с номера телефона, закрепленного за МВД.