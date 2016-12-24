Саранский любитель пиццы отправится на зону за сбыт фальшивых банкнот

26-летний житель Саранска выслушал приговор за сбыт поддельных пятитысячных банкнот. Парень за короткое время сумел «раздать» сразу шесть подделок, покупая пиццу с доставкой на различные адреса.

Как установили полицейские в ходе предварительного расследования, в феврале и марте этого года молодой человек по телефону делал заказы в саранских пиццериях. И всегда выбирал доставку на определенный адрес. При этом он заранее предупреждал, чтобы приезжающий курьер имел с собой нужную сумму денег, поскольку потребуется выдать сдачу с пятитысячной банкноты.

Потом любитель пиццы получал свой заказ, передавал курьерам фальшивые «фантики», а на сдачу получал реальные деньги. О поддельных купюрах становилось известно, когда доставщики пиццы сдавали их в организацию. Таким образом, парень «накормил» местные пиццерии шестью фальшивыми банкнотами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК МВД по РМ установили личность злоумышленника. Он был задержан оперативниками 17 апреля этого года на улице Косарева в Саранске. В кармане молодого человека полицейские обнаружили одну фальшивую банкноту номиналом 5 000 рублей.

Как пояснил задержанный, в Москве он продал телефон неизвестному, который расплатился с ним поддельными купюрами. Уяснив, что деньги фальшивые, молодой человек все равно решил не дать им пропасть и пустил в свой «гастрономический оборот».

По приговору суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. И это он еще легко отделался, по статье за сбыт поддельных денег парень мог загреметь за решетку вплоть до восьми лет.