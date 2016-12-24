Ушла из жизни народная артистка Республики Мордовия Людмила Кузнецова

16 ноября 2021 года на 74 году жизни скончалась народная артистка Республики Мордовия Людмила Александровна Кузнецова.



«Много лет она проработала в Мордовской государственной филармонии. Людмила Александровна обладала красивым тембром меццо-сопрано и была украшением концертных программ филармонии. В ее репертуаре была оперная, камерная, духовная музыка, русские народные песни и романсы. Она была очень требовательна к себе, к своему творчеству.

На протяжении своей творческой деятельности Людмила Александровна постоянно совершенствовала свое профессиональное исполнительское мастерство, передавая богатый опыт молодому поколению артистов и студентам Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова.

Память о Людмиле Александровне будет жить в сердцах творческой интеллигенции, деятелей культуры и искусства, всех поклонников ее творчества.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

Отпевание состоится 19 ноября , в пятницу, в храме Казанской иконы Божией Матери по адресу (г.Саранск, ул. Войнова, 17), в 11 часов», - говорится в сообщении Мордовской филармонии.