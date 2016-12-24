Фольклор и традиции финно-угров в VR-пространстве

В онлайн-финале конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» проект студентки из Саранска стал одним из победителей

Состоялся онлайн-финал для участников проектного трека молодежного направления всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 90 финалистов из 39 регионов страны представили свои проекты экспертам Федерального агентства по делам молодежи. 15 победителей получили гранты на реализацию своих идей. Среди них — Наталья Кочеткова из Саранска.

В связи с эпидемиологической обстановкой финал конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» было решено частично перенести в онлайн. Участники провели видеопрезентации своих индивидуальных проектов по развитию туристической сферы России, над которыми они трудились под руководством наставников на протяжении всех этапов конкурса.

Наталья Кочеткова - студентка географического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва. Она выиграла в финале с проектом этнической передвижной интерактивной выставки «Войтыр ëвкс». В экспозиции будет отражен фольклор и традиции финно-угров. Специально для проекта дизайнер Сергей Телесов спроектирует VR-пространство, которое погрузит посетителя в народную сказку.

Проект направлен на продвижение Республики Мордовия и других финно-угорских регионов на внутреннем туристском пространстве России. Цель Натальи — популяризовать этническую культуру и привить жителям республики патриотизм к родному краю.

На реализацию своей идеи Наталья Кочеткова получит грант в размере 1,35 млн. рублей.

«За время конкурса «Мастера гостеприимства» стали семьёй. После полуфинала в Ульяновске у меня появилось много друзей в разных уголках страны, и все ждут в гости. А мы с командой проекта ждем их в Мордовии, чтобы угостить пачат-бургером и облачить в национальные костюмы. Партнерство и умение радоваться за других — это очень ценно. И сейчас я знаю, что могу позвонить наставнику Богатыреву Роману, или Олесе в Петрозаводск или Вике в Ижевск, и попросить у них совета», — поделилась впечатлениями Наталья Кочеткова.

В скором времени состоится вторая часть финала. На очном мероприятии финалисты будут соревноваться в решении региональных кейсов, после чего эксперты определят лучшие коллективные проекты. Офлайн-финал завершится торжественной церемонией, на которой поздравят победителей командной номинации и проектного трека.

Финалистов конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» отбирали в ходе трех очных полуфиналов в Петрозаводске, Ульяновске и Железноводске. На прошедших мероприятиях студенты не только презентовали проекты, но и участвовали в насыщенной образовательной программе, а также развлекательных активностях. Будущие профессионалы сферы гостеприимства слушали лекции и мастер-классы от экспертов, проходили деловые игры и тренинги по публичным выступлениям. В каждом городе, где проходил полуфинал всероссийского конкурса, остался памятный объект, созданный конкурсантами. В Петрозаводске «Мастера гостеприимства» высадили березовую аллею, в Ульяновске — создали рощу скворечников, а в Железноводске оставили яркий стрит-арт.

Все очные мероприятия проходили с соблюдением необходимых эпидемиологических мер. Среди участников, экспертов, гостей и сотрудников конкурса более 80% были вакцинированы от коронавирусной инфекции. На площадках проводилось ПЦР-тестирование всех гостей, что позволило обеспечить максимальную безопасность проведения мероприятия. Очный финал не станет исключением.

Цель всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства» – раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства.

Молодежное направление конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» реализуется совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Студенческое направление конкурса проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.