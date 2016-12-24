19 ноября в Саранске начнет работать выставка «Степан Эрьзя»

Имя выдающегося скульптора ХХ столетия Степана Эрьзи стало связующим звеном между народами, странами и континентами; примером творческой самоотдачи, служения идеалам гуманизма.145 лет со дня рождения Мастера наш музей отмечает эпохальным событием - выставкой произведений Степана Эрьзи из собрания Русского музея. Двадцать семь скульптур украсят экспозицию. Будут представлены самые известные работы: «Л.Н. Толстой», 1930; «Медуза», 1938; «Музыка Грига», 1936; «Секретарь Рабиндраната Тагора», 1931; «Бетховен», 1929; «Волна», 1938 и др.

Эрьзя жил и работал в России, Италии, Франции. Но самый длительный и продуктивный период творчества художника – аргентинский. За 23 года – с 1927 до 1950, - на родине уникального дерева кебрачо окончательно сформировалась его художественная манера, утвердились индивидуальные особенности пластики. Материал повлиял не только на творчество художника, но и на его судьбу. Скульптор продолжал создавать произведения из этого уникального материала и по возвращении на Родину.

Государственный Русский музей и Музей Эрьзи связывает многолетняя история сотрудничества. За эти годы был воплощен не один проект. Например, выставки произведений И.К. Макарова в 1972 и 2012 годах, «Русская живопись из собрания ГРМ», «Произведения художников Мордовии» в Русском музее в 1973 году; в 1976 году в МРМИИ с огромным успехом экспонировалась юбилейная выставка произведений С.Д. Эрьзи, посвященная 100-летию со дня рождения скульптора. В 2014 году, в дни открытия музея после реконструкции и начала работы Виртуального филиала Русского музея, большой зрительский интерес вызвала выставка из собрания ГРМ «Русский Ренессанс». В экспозицию вошли произведения живописцев конца XIX -начала XX века, а также работы С.Д. Эрьзи («Женский портрет (Москвичка)», 1953; «Женский портрет», 1940; «Отважный», 1936; «Бояр», 1948; «Портрет мордовки». Открытие Культурно-выставочного центра Русского музея позволило в 2018 году организовать выставку Николая Рериха.

Настоящая выставка произведений Степана Эрьзи из собрания Государственного Русского музея - знаковое культурное событие, уникальная возможность для жителей и гостей республики увидеть «петербургского» Эрьзю.

19 ноября в главном здании МРМИИ им. С.Д. Эрьзи (Коммунистическая, 61) в 10:00 состоится пресс-подход для представителей региональных СМИ. В группе Музея Эрьзи ВКонтакте и на портале Культура.РФ будет проведена прямая трансляция вернисажа. Работать выставка начнёт с 12:00. Билеты доступны в кассе музея и на сайте КАССИР.РУ.